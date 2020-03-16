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16 Mart 2020, Pazartesi
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Günah keçisi yine Jailson

Günah keçisi yine Jailson

Gönderilen 'ın en çok eleştirildiği konulardan birisi Jailson'u stoperde oynatmasıydı. Gel gör ki geçici teknik ekip de sambacıya, 'da stoperde görev verdi.

Gönderilen 'ın en çok eleştirildiği konulardan birisi Jailson'u stoperde oynatmasıydı. Gel gör ki geçici teknik ekip de sambacıya, 'da stoperde görev verdi. Gerçek mevkisi olmayan yerde oynayan Jailson, Bajic'in golünden önce kafa vuruşunu yine yanlış yaptı. Onun hataları sonucu 24 puan kaybetti.
  1. 16.3.2020
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