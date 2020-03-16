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16 Mart 2020, Pazartesi
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Serbest düşüşte!

Serbest düşüşte!

basını, 'ün 'de inişe geçtiğini yazdı. Yapılan haberde, "'ın eski orta saha oyuncusu (Türüç), sezon başında 'dan 'un en iyi kulübüne geçti.

basını, 'ün 'de inişe geçtiğini yazdı. Yapılan haberde, "'ın eski orta saha oyuncusu (Türüç), sezon başında 'dan 'un en iyi kulübüne geçti. Kulüp, 'e iyi başladı ancak kış aylarında serbest düşüş yaşadı. Türüç, maçında oyuna girdi ancak dokuz kişilik rakibi karşısında bile Fener'in 1-0'lık yenilgisini önleyemedi. " denildi.
  1. 16.3.2020
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