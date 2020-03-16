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16 Mart 2020, Pazartesi
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Karakter koymalıyız

Karakter koymalıyız

'nun 'da yaptığı açıklamalar, taraftardan büyük destek gördü. arkadaşlarını eleştiren sambacı, " kabul etmemiz gerekiyor. performansımız utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir ekip karakteri ortaya koymamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

'nun 'da yaptığı açıklamalar, taraftardan büyük destek gördü. arkadaşlarını eleştiren sambacı, " kabul etmemiz gerekiyor. performansımız utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir ekip karakteri ortaya koymamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
  1. 16.3.2020
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