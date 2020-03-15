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15 Mart 2020, Pazar
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Andone'den Lucescu yorumu! ...

Andone'den Lucescu yorumu! Fenerbahçe...

Üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından şampiyonluk yarışından kopan 'de arayışları hız kazanmış durumda. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde 'ya teklif gittiği öne sürülmüştü. Rumen takımı Voluntari'nin Başkanı Andone, Lucescu'nun Fenerbahçe'nin sorunlarını çözeceğini ifade etti.

arayışlarını sürdüren 'de ismi ön plana çıkmıştı. Öyle ki, sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik adama teklif götürdüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Lucescu'nun ülkesi Romanya'nın Voluntari Kulübü Başkanı Andone, Fenerbahçe'nin gündemindeki Lucescu ile ilgili konuştu.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerinden olan Mircea Lucescu ile ilgili ülkesinden açıklama geldi. Teknik direktör ya da sportif direktör olarak ismi sarı-lacivertlilerle anılan deneyimli adamı için , görüşlerini dile getirdi.

''FENERBAHÇE'NİN SORUNLARINI ÇÖZER''
Voluntari Kulübü Başkanı Andone'nin, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi yorumladığı belirtilen şu ifadelerine yer verildi: "Lucescu zaten uzun süredir davet alıyordu. Türkiye 'ndan ayrıldığından beri teklif alıyordu. 'tan da teklif aldı. Fenerbahçe bugünlerde problemler yaşayan bir kulüp. Bence Luce Fenerbahçe'nin başına geçerse, buradaki sorunları çözer" dedi.

Ioan Andone, genel menajerliğini de yaptığı FC başkanlık da yapıyor. Daha öncesinde Dinamo Bükreş'in teknik direktörlüğünü yapan 60 yaşındaki Rumen futbol adamı, ülke dışında APOEL Limassol, 'dan Aktobe, 'dan CSKA Sofya gibi takımları çalıştırmıştı.

  1. 15.03.2020
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