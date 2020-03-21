Rami: Fransa’ya dönemiyorum

Rusya'da da liglerin ertelenmesi sonrası Fransa'ya dönmek istediğini ancak salgın nedeniyle yapamadığını belirten Rami, "Şu anda Fransa'ya dönmem zor. 34 yaşındayım ve asla bir yolculuk yapamam. Futbol oynamak için geri dönemeyebileceğimden korkuyorum. Çocuklarımı özlüyorum ama sabredip bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.