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21 Mart 2020, Cumartesi
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Rami: ’ya dönemiyorum

Rami: Fransa’ya dönemiyorum

ile sözleşmesini feshedip Sochi'ye giden Adil Rami, koronavirüs salgınıyla ilgili endişelerini paylaştı.

'da da liglerin ertelenmesi sonrası 'ya dönmek istediğini ancak salgın nedeniyle yapamadığını belirten Rami, "Şu anda Fransa'ya dönmem zor. 34 yaşındayım ve asla bir yolculuk yapamam. oynamak için geri dönemeyebileceğimden korkuyorum. Çocuklarımı özlüyorum ama sabredip bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

  1. 21.3.2020
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