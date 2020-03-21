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21 Mart 2020, Cumartesi
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38’lik Alves evde çalışıyor

38’lik Alves evde çalışıyor

Eski Fenerbahçeli de koronavirüs nedeniyle çalışmalarına evinde devam ediyor. Parma'da forma giyen 38 yaşındaki Portekizli oyuncu, İnstagram hesabından evinin bahçesinde topla çalışma yaparken video paylaştı. Video, sarı-lacivertli taraftarlardan da beğeni aldı.

Eski Fenerbahçeli de koronavirüs nedeniyle çalışmalarına evinde devam ediyor. Parma'da forma giyen 38 yaşındaki Portekizli oyuncu, İnstagram hesabından evinin bahçesinde topla çalışma yaparken video paylaştı. Video, sarı-lacivertli taraftarlardan da beğeni aldı.

  1. 21.3.2020
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