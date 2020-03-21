Kumpasa erteleme - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kumpasa erteleme

Kumpasa erteleme

Kumpasa erteleme

virüs, ''ye ' davasını da erteledi. tarihleri arasında yapılması planlanan 15. celse, alınan tedbirler kapsamında tarihlerine ertelendi.

virüs, ''ye ' davasını da erteledi. tarihleri arasında yapılması planlanan 15. celse, alınan tedbirler kapsamında tarihlerine ertelendi. ' sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 107 sanıklı dava, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülecek ve saat 9.30'da başlayacak.

  1. 21.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kumpasa erteleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN