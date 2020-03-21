Obradovic’e iltimas yok

Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in tüm maaşını aldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi: "Obradovic, her daim ekibiyle ve oyuncularıyla hareket eden bir antrenördür. Maaş ödemelerinde Obradovic'e yönelik böyle bir önceliklendirme kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir ve koçumuz, ödemelerini tüm oyuncularımızla birlikte almaktadır."