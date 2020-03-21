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21 Mart 2020, Cumartesi
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Obradovic’e iltimas yok

Obradovic’e iltimas yok

Başkan , 'in tüm maaşını aldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi:

Başkan , 'in tüm maaşını aldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi: "Obradovic, her daim ekibiyle ve oyuncularıyla hareket eden bir antrenördür. Maaş ödemelerinde Obradovic'e yönelik böyle bir önceliklendirme kesinlikle gündeme dahi gelmemiştir ve koçumuz, ödemelerini tüm oyuncularımızla birlikte almaktadır."

  1. 21.3.2020
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