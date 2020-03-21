Asamoah’a ‘izin’ çıktı
İnter'in, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Kwadwo Asamoah ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.
İtalyan ve Gana basınında yer alan haberlerde, lacivert-siyahlıların gelecek sezon sol beke Yunan Kostas Tsimkas'ı transfer etmeyi planladığı, Asamoah'a ise yeni teklif sunulmayacağı ve serbest bırakılacağı iddia edildi. 31 yaşındaki Ganalı sol bekle, Fenerbahçe'nin yanı sıra Napoli, Lazio, Hoffenheim'ın ilgilendiği kaydedildi.
- 21.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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