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21 Mart 2020, Cumartesi
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Asamoah’a ‘izin’ çıktı

Asamoah’a ‘izin’ çıktı

İnter'in, 'nin de gündeminde olan Kwadwo Asamoah ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.

İtalyan ve Gana basınında yer alan haberlerde, lacivert-siyahlıların gelecek sezon sol beke Yunan Kostas Tsimkas'ı transfer etmeyi planladığı, Asamoah'a ise yeni teklif sunulmayacağı ve serbest bırakılacağı iddia edildi. 31 yaşındaki Ganalı sol bekle, 'nin yanı sıra , Lazio, Hoffenheim'ın ilgilendiği kaydedildi.

  1. 21.3.2020
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