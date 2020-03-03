Cristiano Ronaldo annnesinin son durumunu açıkladı

Geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılan Dolores Aveiro hakkında ilk açıklama oğlu Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Haberin ardından apar topar Portekiz'in Madeira kentine giderek hastaneye koşan Juventuslu yıldız, annesinin son durumuyla ilgili sosyal medya hessabından şu açıklamayı yaptı:



"ANNEM İYİLEŞİYOR"

Gönderdiğiniz tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederim. Annem şu an hastanede, durumu stabil ve iyileşiyor. Annemle ilgilenen tüm sağlık ekibine de teşekkür ediyorum.