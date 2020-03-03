Cristiano Ronaldo annnesinin son durumunu açıkladı
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Haberi alır almaz Portekiz'e uçarak hastaneye giden CR7, annesinin son durumuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte detaylar...
Geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılan Dolores Aveiro hakkında ilk açıklama oğlu Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Haberin ardından apar topar Portekiz'in Madeira kentine giderek hastaneye koşan Juventuslu yıldız, annesinin son durumuyla ilgili sosyal medya hessabından şu açıklamayı yaptı:
"ANNEM İYİLEŞİYOR"
Gönderdiğiniz tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederim. Annem şu an hastanede, durumu stabil ve iyileşiyor. Annemle ilgilenen tüm sağlık ekibine de teşekkür ediyorum.
- 03.03.2020
- Güncelleme: 03.03.2020 22:37
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
- Kayserispor - Göztepe maçından dikkat çeken kareler
- Başakşehir - Gaziantep FK maçından dikkat çeken kareler!
Cristiano Ronaldo annnesinin son durumunu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.