Cristiano Ronaldo annnesinin son durumunu açıkladı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Ronaldo'dan annesiyle ilgili ilk açıklama!

annnesinin son durumunu açıkladı

Cristiano Ronaldo annnesinin son durumunu açıkladı

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu 'nun annesi geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Haberi alır almaz Portekiz'e uçarak hastaneye giden CR7, annesinin son durumuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte detaylar...

Geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılan hakkında ilk açıklama oğlu 'dan geldi.

Haberin ardından apar topar Portekiz'in Madeira kentine giderek hastaneye koşan Juventuslu yıldız, annesinin son durumuyla ilgili sosyal medya hessabından şu açıklamayı yaptı:

"ANNEM İYİLEŞİYOR"
Gönderdiğiniz tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederim. Annem şu an hastanede, durumu stabil ve iyileşiyor. Annemle ilgilenen tüm sağlık ekibine de teşekkür ediyorum.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 22:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cristiano Ronaldo annnesinin son durumunu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN