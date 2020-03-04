İtalya Serie A'da tüm maçlar 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Serie A'da tüm maçlar 3 'a kadar seyircisiz oynanacak

İtalya Serie A'da tüm maçlar 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak

Serie A'da tüm maçlar, koronavirüs nedeniyle 3 2020 tarihine kadar seyircisiz olarak oynanacak. İtalya Kupası'nda ayrıca oynanması planlanan yarı final maçları da ileri bir tarihe ertelenmişti.

'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmuştu.

İtalya Kupası'nda oynanması planlanan Napoli-İnter ve Juventus Milan maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu kez koronavirüsle ilgili flaş bir karar daha alındı. İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle tüm maçların 3 2020'ye kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

İtalyan hükemeti, kapalı alanda insanların buluştuğu etkinliklerin iptaline karar verdi. Tiyatro, sinema, spor etkinlikleri vb. etkinliklerde durdurulma kararı ay sonuna kadar devam edecek.

  1. 04.03.2020
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