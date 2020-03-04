İtalya Serie A'da tüm maçlar 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak

İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, futbol maçlarının ertelenmesine neden olmuştu.

İtalya Kupası'nda oynanması planlanan Napoli-İnter ve Juventus Milan maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu kez koronavirüsle ilgili flaş bir karar daha alındı. İtalya Serie A'da koronavirüs nedeniyle tüm maçların 3 Nisan 2020'ye kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

İtalyan hükemeti, kapalı alanda insanların buluştuğu etkinliklerin iptaline karar verdi. Tiyatro, sinema, spor etkinlikleri vb. etkinliklerde durdurulma kararı ay sonuna kadar devam edecek.