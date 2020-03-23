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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Fatih Terim'e İtalya'dan destek "Forza İmparator!"

'dan mesajı: Forza İmparator!

Fiorentina'dan Fatih Terim mesajı: Forza İmparator!

Corona virüs testi pozitif çıkan FatihTerim'e bir destek de 'dan geldi. Terim'in 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı ve 'İmparator' lakabını aldığı Serie A ekibi hesabından bir mesaj yayınladı. , Terim'in Fiorentina formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaşıp '!' (Güçlü ol İmparator) ifadesini kullanarak eski hocalarına destek verdi.

'in corona virüs testinin pozitif çıkması futbol camiası tarafından üzüntüyle karşılanırken, birçok kulüp de deneyimli teknik adama destek mesajları gönderiyor...

Terim'in 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı 'nın kulübü de hesabından paylaştığı fotoğrafla demeyimli hocaya dester verdi. 'in paylaşımında Terim'in Fiorentina formasıyla çektirdiği fotoğraf kullanılarak '' ifadelerine yer verildi.

  1. 24.03.2020
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