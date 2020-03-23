Fiorentina'dan Fatih Terim mesajı: Forza İmparator!
Corona virüs testi pozitif çıkan FatihTerim'e bir destek de İtalya'dan geldi. Terim'in 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı ve 'İmparator' lakabını aldığı Serie A ekibi Fiorentina sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mor Menekşeler, Terim'in Fiorentina formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaşıp 'Forza Imperatore!' (Güçlü ol İmparator) ifadesini kullanarak eski hocalarına destek verdi.
Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkması futbol camiası tarafından üzüntüyle karşılanırken, birçok kulüp de deneyimli teknik adama destek mesajları gönderiyor...
Terim'in 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı İtalya'nın Fiorentina kulübü de sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla demeyimli hocaya dester verdi. Mor Menekşeler'in paylaşımında Terim'in Fiorentina formasıyla çektirdiği fotoğraf kullanılarak 'Forza Imperatore' ifadelerine yer verildi.
- 24.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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