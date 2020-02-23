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23 Şubat 2020, Pazar
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Korkunç sakatlık

Korkunç sakatlık

İskoç ekibi St. 'ın kaptanı O'Toole, önceki gün Inverness'a 6-0 yenildikleri maçta korkunç bir sakatlık yaşadı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan O'Toole'nin diz kapağı yerinden çıktı. futbolcu, diz kapağını kendi çabasıyla yerine takarken, 90 dakikayı da tamamladı.

  1. 23.2.2020
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