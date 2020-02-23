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Uluslararası Etnospor Forumu dün Antalya’da başladı. Bilal Erdoğan, “Mirasımızı gelecek nesillere aktarmalıyız” dedi.
Geleneksel sporların ihyası teması ile hayata geçirilen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, dün Antalya Belek'te başladı. 55 ülkeden spor bakanları, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcının yer aldığı organizasyonda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları söyledi: Binlerce yıl öncesinden gelen mirası gelecek nesillere aktaran bir çalışmaya ortak olduk."
"Kültürel dengesizliğin, adaletsizliğin ortadan kalkmasının yolu her milletin kendi değerleriyle buluşabilmesi, yürümesiyle sağlanabilir. Bağımsızlık, ancak kendi dilimizi konuşmakla, kendi müziğimizi yaşatmakla, kendi sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkündür. Biz geleceğe kendi değerlerimizle, kendi sporlarımızla, kendi müziklerimizle yürümek istiyoruz. Tek yapmamız gereken de geleneksel sporlarımızın biraz üzerine düşmek, bu mirası iyi koruyabilmek."
BÜYÜK İŞBİRLİĞİ
Etnospor Forumu'nda açılış konuşmasını yapan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Pakistan ve Özbekistan ile spor projelerinin geliştirilmesi adına iş birliği protokolüne imza attı. Forumun gelecekte arzu edilen hedeflere ulaşılmasında kendilerine ışık olacağını belirten Kasapoğlu, "Ülke olarak sportif tesisleşmeye çok önem verdik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda sporda gerçekleştirdiğimiz atılımın dünyada başka bir örneği olmadığı kanaatindeyiz" diye konuştu.
- 23.2.2020
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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