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23 Şubat 2020, Pazar
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Para masa tenisinde 7 madalya

Para masa tenisinde 7 madalya

Polonya'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 kazanarak tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, takım karşılaşmalarıyla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, kadınlar ve erkekler takım maçlarında birer altın ve kazandı.

Kadınlarda Neslihan Kavas, Ümran Ertiş ve Merve Cansu Demir'den oluşan klas 9-10 takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klas 4-5 kategorisinde ise Hamza Çalışkan, Koreli partneriyle gümüş madalyaya uzandı.

Milli takım, bu sonucun ardından organizasyonda ferdi ve takım müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 2 elde etti.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 14:36
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