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23 Şubat 2020, Pazar
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olimpiyat vizesini kaptı!

Milli atlet Yavuz Ağralı olimpiyat vizesini kaptı!

'nda elde ettiği 2.10.41'lik dereceyle tüm zamanlarda 'nin dördüncü derecesine imza atan , vizesini kaptı.

, 'nda elde ettiği dereceyle vizesi aldı.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki milli atlet, Sevilla Maratonu'nda 2.10.41'lik derecesiyle tüm zamanlarda Türkiye'nin dördüncü derecesine imza attı. Yavuz Ağralı, 2.11.30'luk 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geride bırakarak, olimpiyat vizesi alan 13. milli atlet oldu.

Daha önceki en iyi derecesi olan 2.16.25'i geçen yıl Maratonu'nda koşan Yavuz Ağralı, kilometre başına 3 dakika 5 saniye tempoyla gittiği Sevilla Maratonu'nu 2.10.41 ile tamamladı. Yavuz Ağralı, böylece Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan ve 'den sonra Türkiye tüm zamanlar maraton listesinde 4. sıraya çıktı.

Sevilla Maratonu'nda Ömer Alkanoğlu da 2.14.29'luk bir derece yaptı. Ömer Alkanoğlu da en iyi derecesini geliştirirken, tüm zamanlar Türkiye listesinde 9'unculuğa yükseldi.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 16:59
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