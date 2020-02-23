Milli atlet Yavuz Ağralı olimpiyat vizesini kaptı!
Sevilla Maratonu'nda elde ettiği 2.10.41'lik dereceyle tüm zamanlarda Türkiye'nin dördüncü derecesine imza atan Milli atlet Yavuz Ağralı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini kaptı.
Milli atlet Yavuz Ağralı, Sevilla Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki milli atlet, Sevilla Maratonu'nda 2.10.41'lik derecesiyle tüm zamanlarda Türkiye'nin dördüncü derecesine imza attı. Yavuz Ağralı, 2.11.30'luk 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geride bırakarak, olimpiyat vizesi alan 13. milli atlet oldu.
Daha önceki en iyi derecesi olan 2.16.25'i geçen yıl İstanbul Maratonu'nda koşan Yavuz Ağralı, kilometre başına 3 dakika 5 saniye tempoyla gittiği Sevilla Maratonu'nu 2.10.41 ile tamamladı. Yavuz Ağralı, böylece Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan ve Mehmet Terzi'den sonra Türkiye tüm zamanlar maraton listesinde 4. sıraya çıktı.
Sevilla Maratonu'nda Ömer Alkanoğlu da 2.14.29'luk bir derece yaptı. Ömer Alkanoğlu da en iyi derecesini geliştirirken, tüm zamanlar Türkiye listesinde 9'unculuğa yükseldi.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 16:59
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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