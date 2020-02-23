Zafer Riccardo’nun
Tour of Antalya'da dün 101.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı koşuldu. 23 ülkeden 173 sporcu ile başlayan organizasyonda sona gelinirken, dün Team Felbelmayr Takımı'ndan Riccardo Zoidl 2.24.37 ile zirvedeydi. AKRA Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayo da Stedman'a geçti.
Tour of Antalya'da dün 101.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı koşuldu. 23 ülkeden 173 sporcu ile başlayan organizasyonda sona gelinirken, dün Team Felbelmayr Takımı'ndan Riccardo Zoidl 2.24.37 ile zirvedeydi. AKRA Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayo da Stedman'a geçti.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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