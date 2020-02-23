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23 Şubat 2020, Pazar
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Zafer Riccardo’nun

Zafer Riccardo’nun

Tour of 'da dün 101.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı koşuldu. 23 ülkeden 173 sporcu ile başlayan organizasyonda sona gelinirken, dün 'ndan 2.24.37 ile zirvedeydi. Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayo da Stedman'a geçti.

Tour of 'da dün 101.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı koşuldu. 23 ülkeden 173 sporcu ile başlayan organizasyonda sona gelinirken, dün 'ndan 2.24.37 ile zirvedeydi. Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayo da Stedman'a geçti.

  1. 23.2.2020
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