Zafer Riccardo’nun

Tour of Antalya'da dün 101.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı koşuldu. 23 ülkeden 173 sporcu ile başlayan organizasyonda sona gelinirken, dün Team Felbelmayr Takımı'ndan Riccardo Zoidl 2.24.37 ile zirvedeydi. AKRA Hotels sponsorluğundaki Magenta renkli mayo da Stedman'a geçti.