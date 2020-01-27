Emre Can Borussia Dortmund'a transfer oluyor!

Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Alman Milli futbolcu Emre Can'ın yeni rotası belli oluyor. Buna göre yıldız futbolcunun, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile transfer görüşmesi halinde olduğu ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Dortmund, Emre Can için Juve'ye 20 milyon euroluk bonservis önerdi. Siyah beyazlılar ise Alman Milli futbolcu için 30 milyon euro talep etti.

Transfer için pazarlıklar son sürat devam ederken Alman ekibinin bu transferden vazgeçmeyeceği ve Emre Can'a hafta içerisinde resmi sözleşmeyi imzalatmak için Juventus ile görüşmelerini sıklaştıracağı belirtildi.

ANLAŞMA 5 YILLIK

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Juventus, Borussia Dortmund'a gitmeyi kabul eden Emre Can'ı Napoli karşısında bilerek kadroya almadı ve riske etmedi. Emre, Dortmund ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

EMRE CAN KİMDİR?

12 Ocak 1994'te Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelen Emre Can, kariyerine Frankfurt altyapısında başladı. Emre, 2009-10 sezonunda Bayern Münih altyapısında transfer olurken, Alman devinin U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Emre Can, 2012-13 sezonunda Bayern Münih A Takımı'na yükseldi.

2013-14 sezonunda Emre Can, 5 milyon euro bedelle Leverkusen'in yolunu tutarken, burada gösterdiği başarılı performansle Liverpool'un dikkatini çekti ve İngiliz devine 2014-15 sezonunda 12 milyon euro bedelle transfer oldu.

Emre, Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018-19 sezonunda İtalya Serie A devi Juventus'un yolunu tuttu. Juve, bu transfer için herhangi bir ücret ödemedi.