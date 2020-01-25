MAÇ SONUCU Bayern Münih 5-0 Schalke 04 - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
25 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Haberleri MAÇ SONUCU Bayern Münih 5-0 Schalke 04

MAÇ SONUCU 5-0 04

MAÇ SONUCU Bayern Münih 5-0 Schalke 04

'nın 19. haftasında , sahasında ağırladığı 04'ü Lewandowski, Müller, Goretzka, Thiago ve Gnabry'nin golleriyle 5-0 mağlup etti.

'nın 19. haftasında , Allianz Arena'da 04'ü konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, ilk yarıyı 6. dakikada ve 45+2. dakikada 'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 50. dakikada Leon Goretzka, 58. dakikada ve 89. dakikada Serge Gnabry ile 3 gol daha bularak karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak ile Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Suat Serdar, ilk 11'de başladıkları maçta 90 dakika forma giydi.

Mavi-beyazlılarda forma giyen diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu, 57. dakikada oyuna dahil oldu.

Bayern Münih, bu galibiyetle 39 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 33 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada bulunuyor.

  1. 25.01.2020
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