Köln 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Köln'e konuk olan Bayern Münih, rakibini Lewandowski, Coman ve Gnabry'nin (2) golleriyle 4-1 mağlup etti. Puanını 46'ya yükselten Bavyera ekibi haftayı Leipzig'in 1 puan önünde lider kapattı.
Almanya Bundesliga'da haftaya lider giren Bayern Münih, 22. haftada konuk olduğu Köln'ü 4-1 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Bayern 3'te Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.
5'te Kingsley Coman farkı ikiye çıkarırken, 12'de fileleri havalandıran Serge Gnabry takımını rahatlattı.
Sege Gnabry 66'da bir kez daha sahne alıp skoru 4-0'a getirdi.
Ev sahibi Köln'ün tek sayısını 70. dakikada Uth kaydetti.
Son 8 haftaada 7'nci galibiyetini alan Bayern, puanını 46'ya çıkarıp liderlik koltuğundaki yerini korudu.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 19:53
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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