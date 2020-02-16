Köln 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da haftaya lider giren Bayern Münih, 22. haftada konuk olduğu Köln'ü 4-1 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Bayern 3'te Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.

5'te Kingsley Coman farkı ikiye çıkarırken, 12'de fileleri havalandıran Serge Gnabry takımını rahatlattı.

Sege Gnabry 66'da bir kez daha sahne alıp skoru 4-0'a getirdi.

Ev sahibi Köln'ün tek sayısını 70. dakikada Uth kaydetti.

Son 8 haftaada 7'nci galibiyetini alan Bayern, puanını 46'ya çıkarıp liderlik koltuğundaki yerini korudu.