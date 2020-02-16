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16 Şubat 2020, Pazar
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1-4 | MAÇ SONUCU

Köln 1-4 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

'nın 22. haftasında 'e konuk olan , rakibini Lewandowski, Coman ve Gnabry'nin (2) golleriyle mağlup etti. Puanını 46'ya yükselten Bavyera ekibi haftayı 'in 1 puan önünde lider kapattı.

'da haftaya lider giren , 22. haftada konuk olduğu mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Bayern 3'te ile 1-0 öne geçti.

5'te Kingsley Coman farkı ikiye çıkarırken, 12'de fileleri havalandıran Serge Gnabry takımını rahatlattı.

Sege Gnabry 66'da bir kez daha sahne alıp skoru 4-0'a getirdi.

Ev sahibi Köln'ün tek sayısını 70. dakikada Uth kaydetti.

Son 8 haftaada 7'nci galibiyetini alan Bayern, puanını 46'ya çıkarıp liderlik koltuğundaki yerini korudu.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 19:53
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