Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'nın yeni durağı belli oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 aylığına Union Berlin'e kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı bildirildi. Transferin ardından açıklama yapan Yunus, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk yarısında şans bulamadım ve mutlu değildim. Takımıma katkı sağlamak istiyorum"' ifadelerini kullandı. Yunus, yalnızca Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydi.