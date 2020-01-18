Yunus Mallı'nın yeni durağı belli oldu!
Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'nın yeni durağı belli oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 aylığına Union Berlin'e kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı bildirildi.
Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'nın yeni durağı belli oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 aylığına Union Berlin'e kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı bildirildi. Transferin ardından açıklama yapan Yunus, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk yarısında şans bulamadım ve mutlu değildim. Takımıma katkı sağlamak istiyorum"' ifadelerini kullandı. Yunus, yalnızca Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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