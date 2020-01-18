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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'nın yeni durağı belli oldu!

Yunus Mallı'nın yeni durağı belli oldu!

Wolfsburg forması giyen 'nın yeni durağı belli oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 aylığına Union 'e kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı bildirildi.

Wolfsburg forması giyen 'nın yeni durağı belli oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 aylığına Union 'e kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı bildirildi. ardından açıklama yapan Yunus, "Oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk yarısında şans bulamadım ve mutlu değildim. Takımıma katkı sağlamak istiyorum"' ifadelerini kullandı. Yunus, yalnızca Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydi.

  1. 18.1.2020
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