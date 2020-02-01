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01 Şubat 2020, Cumartesi
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'da rüzgarı! Rekor kırdı...

Bundesliga'da Erling Haaland rüzgarı! Rekor kırdı...

'nın 20. haftasında , konuk ettiği 'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Devre arası döneminde Salzburg'dan kadroya dahil edilen mücadeleye 11'de başlarken, takımı adına 2 gol kaydetmesiyle birlikte Bundesliga'da tarihe geçti.

'nın 20. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Signal-Iduna-Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 5-0 kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller ise (2), (P), Axel Witsel ve Jadon Sancho'dan geldi.

ERLING HAALAND TARİHE GEÇTİ

Devre arası döneminde Salzburg'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen ve Union Berlin karşısında takımı adına 2 gol birden kaydeden Erling Haaland, Bundesliga tarihine geçti.

Alman ekibinde toplam 154 dakika süre alan Haaland, 7 gole imza atarak rekor kırdı. Ayrıyeten kaleyi bulan her ilk şutunu gole çevirmeyi de başardı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 19:53
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