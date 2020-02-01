Bundesliga'da Erling Haaland rüzgarı! Rekor kırdı...
Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Union Berlin'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Devre arası transfer döneminde RB Salzburg'dan kadroya dahil edilen Erling Haaland mücadeleye 11'de başlarken, takımı adına 2 gol kaydetmesiyle birlikte Bundesliga'da tarihe geçti.
Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Signal-Iduna-Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-siyahlı ekip 5-0 kazandı.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller ise Erling Haaland (2), Marco Reus (P), Axel Witsel ve Jadon Sancho'dan geldi.
ERLING HAALAND TARİHE GEÇTİ
Devre arası transfer döneminde RB Salzburg'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen ve Union Berlin karşısında takımı adına 2 gol birden kaydeden Erling Haaland, Bundesliga tarihine geçti.
Alman ekibinde toplam 154 dakika süre alan Haaland, 7 gole imza atarak rekor kırdı. Ayrıyeten kaleyi bulan her ilk şutunu gole çevirmeyi de başardı.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 19:53
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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