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31 Ocak 2020, Cuma
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Emre Can Borussia Dortmund'da

(Bundesliga) takımlarından , 'tan Türk asıllı Alman oyuncu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibi 'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Juventus'a 2018 yılında transfer olan , İtalyan ekibinde forma giydiği 45 maçta 4 gol attı.

  1. 31.01.2020
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