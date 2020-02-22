Werder Bremen Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Werder Bremen Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında , Weserstadion'da 'u konuk edecek. Küme düşme hattında bulunen Werder, Dortmund karşında gol veya goller bularak galibiyete uzanmak ve 17. sıradan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Borussia Dortmund ise şampiyonluk yolundaki rakipleri Leipzig ve Bayern Münih'e bir adım daha yaklaşmak istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Werder Bremen - Borussia Dortmund maçının saatini, yayıncısını ve merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bundesliga'da zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. , evinde Borussia Dormund'u ağırlayacak. Ev sahibi Werder Bremen, alacağı galibiyetle alt sıralardan kurtulmanın planlarını yaparken, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek için puan ya da puanlar arayacak.

WERDER BREMEN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

22 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17:30 olarak belirlenirken, S Sport ve Sport 2 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

IRKI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILACAK

Alman Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ve İkinci Lig'de (Bundesliga 2) bu hafta sonu oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında, Hanau'daki saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların siyah bantla sahaya çıkacağı belirtildi.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada da, Almanya 3. Ligi'nde nefret ve ırkçılığa karşı bir sinyal verileceği ifade edilerek, geçen hafta Münster kentinde yaşanan ırkçılık olayından ve Hanau'daki saldırıdan dolayı futbolcuların, hakemlerin ve futbolcularla oyun alanına gelen çocukların, "Irkçılığa kırmızı kart" sloganın yer aldığı tişörtlerle sahaya çıkacağı aktarıldı.

Açıklamada, bunun yanı sıra tüm maçlarda Hanau'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacağı kaydedildi.

Berlin Futbol Federasyonunun Uyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Matur da, Berlin'de hafta sonu oynanacak tüm amatör lig maçlarında saygı duruşu yapılacağını belirtti.

Matur bazı takımların üzerinde "Artık yeter" yazan pankartlarla saha çıkacağını ifade ederek, "Irkçı saldırılara dur demenin zamanı geldi ve geçiyor. Siyasetçiler ve güvenlik güçleri pasif kalmamalı. İnsanlar korkmaya başladı." dedi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

  1. 22.02.2020
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