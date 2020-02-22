Werder Bremen Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Werder Bremen, Weserstadion'da Borussia Dortmund'u konuk edecek. Küme düşme hattında bulunen Werder, Dortmund karşında gol veya goller bularak galibiyete uzanmak ve 17. sıradan uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Borussia Dortmund ise şampiyonluk yolundaki rakipleri Leipzig ve Bayern Münih'e bir adım daha yaklaşmak istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Werder Bremen - Borussia Dortmund maçının saatini, yayıncısını ve merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Bundesliga'da zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Werder Bremen, evinde Borussia Dormund'u ağırlayacak. Ev sahibi Werder Bremen, alacağı galibiyetle alt sıralardan kurtulmanın planlarını yaparken, Borussia Dortmund şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek için puan ya da puanlar arayacak.
WERDER BREMEN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
22 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17:30 olarak belirlenirken, S Sport ve Sport 2 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.
IRKI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILACAK
Alman Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ve İkinci Lig'de (Bundesliga 2) bu hafta sonu oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında, Hanau'daki saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların siyah bantla sahaya çıkacağı belirtildi.
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada da, Almanya 3. Ligi'nde nefret ve ırkçılığa karşı bir sinyal verileceği ifade edilerek, geçen hafta Münster kentinde yaşanan ırkçılık olayından ve Hanau'daki saldırıdan dolayı futbolcuların, hakemlerin ve futbolcularla oyun alanına gelen çocukların, "Irkçılığa kırmızı kart" sloganın yer aldığı tişörtlerle sahaya çıkacağı aktarıldı.
Açıklamada, bunun yanı sıra tüm maçlarda Hanau'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacağı kaydedildi.
Berlin Futbol Federasyonunun Uyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Matur da, Berlin'de hafta sonu oynanacak tüm amatör lig maçlarında saygı duruşu yapılacağını belirtti.
Matur bazı takımların üzerinde "Artık yeter" yazan pankartlarla saha çıkacağını ifade ederek, "Irkçı saldırılara dur demenin zamanı geldi ve geçiyor. Siyasetçiler ve güvenlik güçleri pasif kalmamalı. İnsanlar korkmaya başladı." dedi.
Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.
Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.
- 22.02.2020
- Hes Kablo Kayserispor İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ve Hüseyin Çimşir galibiyetin şifresini verdi! Beşiktaş...
- Klopp'tan 'lütfen yenilin' diyen çocuğa yanıt!
- Sergen Yalçın'dan uyarı: Bunu aklınızdan geçirmeyin
- Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Werder Bremen Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.