Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç özeti fotomac.com.tr'de
Dünyanın önde gelen liglerinden Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Bayer Leverkusen geçtiğimiz hafta Dortmund'u mağlup ederek 3 haftalık galibiyet serisine son vermişti. Frankfurt'un ise 4 maçlık bir yenilmezlik serisi bulunuyor. Peki Dortmund-Frankfurt müsabakası saat kaçta, ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma sonrası özet görüntüleri fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz...
Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Dortmund evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ev sahibinin 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puanı olan sarı-siyahlı ekip 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Frankfurt ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet bulunuyor. Son 4 haftada çıkış yakalayan konuk ekip, 28 puanla 9. sırada yer alıyor.
İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada Dortmund 2 galibiyet alırken, diğer 3 maç da berabere sona erdi. Frankfurt'un ise galibiyeti bulunmuyor.
BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Mücadeleyi Bastian Dankert yönetecek. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
ÖZET FOTOMAC.COM.TR'DE!
Öte yandan bundan böyle Dünyanın önde gelen liglerinden İngiltere Premier Ligi ve Almanya Bundesliga karşılaşmalarının özet görüntülerini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz... Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının özet görüntülerini de maç sonrası fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz.
- 14.02.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç özeti fotomac.com.tr'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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