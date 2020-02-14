Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Dortmund evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ev sahibinin 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. 39 puanı olan sarı-siyahlı ekip 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Frankfurt ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet bulunuyor. Son 4 haftada çıkış yakalayan konuk ekip, 28 puanla 9. sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada Dortmund 2 galibiyet alırken, diğer 3 maç da berabere sona erdi. Frankfurt'un ise galibiyeti bulunmuyor.

BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Mücadeleyi Bastian Dankert yönetecek. Müsabaka S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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Öte yandan bundan böyle Dünyanın önde gelen liglerinden İngiltere Premier Ligi ve Almanya Bundesliga karşılaşmalarının özet görüntülerini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz... Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının özet görüntülerini de maç sonrası fotomac.com.tr'den izleyebilirsiniz.