Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle | ADS GS maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Adana Demirspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravilion, Semih, Mohammadi, Maestro, Dorukhan Toköz, Nabil Alioui, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi.

40. RANDEVU

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 21 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 64 gole, Adana Demirspor 32 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 39 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Cimbom son olarak dış sahada Alanyaspor ile oynadı ve 4-0 yendi.

SON 21 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, oynadığı son 21 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonraki mücadelelerde 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom öte yandan son 14 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 33 maçta kalesinde 21 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, müsabakaların 17'sinde ise kalesini gole kapadı.

MAURO ICARDI'DEN SON HAFTALARI BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 29 maçta görev alan Icardi, 20 gol kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 20 gollü Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

SARI-KIRMIZILILAR REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray, Adana Demirspor'u yenmesi durumunda kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu geçecek. Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların kazanma serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle tamamlanmıştı.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 35. haftada İstanbul'da oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE HİKMET KARAMAN 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar resmi müsabakalarda 4 kez rakip oldu. Buruk; Çaykur Rizepor, Gaziantepspor ve Elazığspor'u çalıştırırken, Karaman da Kayserispor, Kayseri Erciyespor ve Rizespor'un başındaydı. İki teknik direktör de 2'şer galibiyet aldı.