Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 21:13
Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Galatasaray'da gösterdiği performansla alkış toplayan ve Afrika Uluslar Kupası'nda da tekrar adından söz ettiren Victor Osimhen transfer gündeminden düşmüyor.

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan, Osimhen'in performansını değerlendirirken yıldız golcü için bir de flaş transfer önerisinde bulundu.

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

"YÜREĞİNİ OORTAYA KOYUYOR"

Victor Osimhen'in sahada mücadele ederken yüreğini ortaya koyduğunu belirten Asamoah Gyan, "Osimhen gol atmayı seviyor. Yüreğiyle oynuyor, takımı için her şeyini veriyor ve başarıya aç olduğunu gösteriyor" dedi.

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

"TRANSFER KONUSUNDA ŞAŞKINIM"

Osimhen'in Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden henüz neden teklif almadığına anlam veremediğini belirten Gyan, "Şimdiye kadar onu bir Avrupa devinin istememesine, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olmamasına şaşırıyorum" şeklinde konuştu.

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

"MANCHESTER UNITED OLABİLİR"

Gyan ayrıca, Osimhen için Manchester United'ın iyi bir tercih olacağını da sözlerine ekledi.

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Kırmızı Şeytanlar'ın Osimhen'i gündemine alması gerektiğini de vurgulayan Ganalı eski futbolcu "Bu tarz forvetleri seviyorum. Büyük kulüplerin bu transfer döneminde onu transfer etmek için çalışmamalarına şaşırdım. Ama umarım Manchester United onunla ilgileniyordur. Keşke gelmek isteseydi."

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek olan Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro.

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 16 mücadelede forma giydi ve 12 kez gol sevinci yaşadı.

Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

27 yaşındaki golcü yıldız, Nijerya Milli Takımı'nda ise 52 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırdı.

