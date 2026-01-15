Victor Osimhen için Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi!

Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan'dan flaş transfer önerisi geldi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 21:13
Galatasaray'da gösterdiği performansla alkış toplayan ve Afrika Uluslar Kupası'nda da tekrar adından söz ettiren Victor Osimhen transfer gündeminden düşmüyor.
Ganalı eski futbolcu Asamoah Gyan, Osimhen'in performansını değerlendirirken yıldız golcü için bir de flaş transfer önerisinde bulundu.
"YÜREĞİNİ OORTAYA KOYUYOR"
Victor Osimhen'in sahada mücadele ederken yüreğini ortaya koyduğunu belirten Asamoah Gyan, "Osimhen gol atmayı seviyor. Yüreğiyle oynuyor, takımı için her şeyini veriyor ve başarıya aç olduğunu gösteriyor" dedi.
"TRANSFER KONUSUNDA ŞAŞKINIM"
Osimhen'in Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden henüz neden teklif almadığına anlam veremediğini belirten Gyan, "Şimdiye kadar onu bir Avrupa devinin istememesine, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olmamasına şaşırıyorum" şeklinde konuştu.
"MANCHESTER UNITED OLABİLİR"
Gyan ayrıca, Osimhen için Manchester United'ın iyi bir tercih olacağını da sözlerine ekledi.
Kırmızı Şeytanlar'ın Osimhen'i gündemine alması gerektiğini de vurgulayan Ganalı eski futbolcu "Bu tarz forvetleri seviyorum. Büyük kulüplerin bu transfer döneminde onu transfer etmek için çalışmamalarına şaşırdım. Ama umarım Manchester United onunla ilgileniyordur. Keşke gelmek isteseydi."
Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek olan Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro.
Osimhen, bu sezon Galatasaray'da 16 mücadelede forma giydi ve 12 kez gol sevinci yaşadı.
27 yaşındaki golcü yıldız, Nijerya Milli Takımı'nda ise 52 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırdı.
Ultimate Strikers altyapısında yetişen Victor Osimhen daha sonra Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli'de oynadı.
Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için sezon başında Napoli'ye 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.