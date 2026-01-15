Arber Hoxha kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hoxha istatistikleri ve kariyeri

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dönemde transfer söylentileriyle Türk futbolunun gündemine giren Arber Hoxha, performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Kariyerine dair detayları merak edenler, başarılı oyuncunun yaşı, kökeni ve futbol yolculuğu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Arber Hoxha kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Arber Hoxha'nın istatistikleri ve kariyerine dair öne çıkan başlıklar…