Arber Hoxha kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hoxha istatistikleri ve kariyeri

Son zamanlarda adı Türk takımlarıyla anılan ve futbolseverler tarafından araştırılan Arber Hoxha, gündem olmaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler, "Arber Hoxha kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Arber Hoxha istatistikleri ve kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

15 Ocak 2026 Perşembe 21:06
Son dönemde transfer söylentileriyle Türk futbolunun gündemine giren Arber Hoxha, performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Kariyerine dair detayları merak edenler, başarılı oyuncunun yaşı, kökeni ve futbol yolculuğu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Arber Hoxha kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Arber Hoxha'nın istatistikleri ve kariyerine dair öne çıkan başlıklar…

ARBER HOXHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Arber Hoxha, 6 Ekim 1998 tarihinde Almanya'nın Heidelberg bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Hoxha, Kosava ve Arnavut vatandaşı.

ARBER HOXHA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, MEVKİSİ NE?

Hücum bölgesinde oynayabilen ve rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatmayı sürdüren Arber Hoxha; sol kanat, sağ kanat ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Futbolculuk hayatına Dinamo Zagreb'de devam eden 27 yaşındaki Arber Hoxha'nın kariyerinde yer alan takımlar ise şunlar:

-KF Istogu
-FC Prishtina
-KF Besa Peje
-FC Ballkani
-NK Lokomotiva
-Slaven Belupo
-Dinamo Zagreb

ARBER HOXHA İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 23 maçta forma giyen Arber Hoxha, 6 gol ve 4 asist yaptı. Kariyeri boyunca 270 karşılaşmada süre bulan Hoxha, bu maçlarda 45 defa rakip fileleri havalandırırken, 19 kez gol pası verdi. Arnavutluk Milli Takımı ile 21 maçta oynayan deneyli futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

ARBER HOXHA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Arber Hoxha piyasa değeri 2.5 milyon euro.

