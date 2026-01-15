Anadolu Efes-Baskonia canlı maç | EuroLeague

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague’in 22. haftasında Anadolu Efes sahasında Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca istediği sonuçları alamayan temsilcimiz, kendi sahasında oynadığı bu mücadeleyi bir dönüm noktası olarak görüyor. Anadolu Efes - Baskonia maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 21:24
EuroLeague'de 22. hafta heyecanı, Anadolu Efes ile Baskonia arasında oynanan kritik mücadeleyle devam ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan temsilcimiz, sahasında çıktığı bu maçta kötü seriye son vermeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 21 haftada aldığı 15 mağlubiyetin ardından sıralamada 18. basamağa gerilerken, Baskonia karşısında çıkış arıyor. Anadolu Efes-Baskonia maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI

1. PERİYOT: ANADOLU EFES 20-23 BASKONIA

2. PERİYOT: ANADOLU EFES 42-40 BASKONIA

EuroLeague'in 22. haftasında oynanan Anadolu Efes-Baskonia maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes-Baskonia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ANADOLU EFES İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Baskonia'ya üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeye çalışacak. Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet, 15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, averajla 18. sırada yer aldı. Organizasyondaki 21 karşılaşmanın 7'sini kazanan, 14'ünü kaybeden Baskonia ise haftaya averajla 16. basamakta girdi.

ANADOLU EFES İLE BASKONIA ARASINDA 31. RANDEVU

Anadolu Efes ile Baskonia, Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2003-04 sezonundan bu yana 30 mücadelenin 16'sını lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise İspanya ekibi kazandı. Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında İspanya'da oynanan mücadelede Baskonia'ya 86-75 mağlup olmuştu.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 897. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

