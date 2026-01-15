CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta grup maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 20:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta grup maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın da sportmenliğe aykırı hareketleri, hakareti ve tehdidi sebebiyle kurula sevk edildiği açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- FETHİYESPOR Kulübü'nün 13.01.2026 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.01.2026 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca14.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. futbolcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 14.01.2026 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in 14.01.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Kulübü futbolcusu MUSTAFA SAYMAK'ın 14.01.2026 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FAHRİ KEREM AY'ın 14.01.2026 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Idefix reklam
Beşiktaş-Keçiörengücü | CANLI İZLE
DİĞER
Levent Tüzemen, Galatasaray’daki problemi açıkladı! “Büyük sıkıntı yaşar”
Başkan Erdoğan'dan Ankara'yı susuz bırakan CHP'ye sert tepki: "Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar"
Konyaspor Bodrum'dan 3 puanla döndü!
G.Saray'ın yıldızı Serie A devlerine önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor Bodrum'dan 3 puanla döndü! Konyaspor Bodrum'dan 3 puanla döndü! 19:52
Mert Hakan ve Oosterwolde için karar çıktı! Mert Hakan ve Oosterwolde için karar çıktı! 19:22
F.Bahçe'den G.Saraylı yöneteciye tepki! F.Bahçe'den G.Saraylı yöneteciye tepki! 19:06
Dolmabahçe'de hedef 2'de 2! BJK maçı canlı yayın bilgileri Dolmabahçe'de hedef 2'de 2! BJK maçı canlı yayın bilgileri 17:55
Beşiktaş-Keçiörengücü | CANLI İZLE Beşiktaş-Keçiörengücü | CANLI İZLE 17:38
Eyüpspor 3 puanı Umut Bozok ile aldı! Eyüpspor 3 puanı Umut Bozok ile aldı! 17:26
Daha Eski
Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında ve nereli? 17:12
Bodrum FK - Konyaspor | CANLI İZLE Bodrum FK - Konyaspor | CANLI İZLE 17:10
Kante transferinde son dakika! Önümüzdeki saatlerde... Kante transferinde son dakika! Önümüzdeki saatlerde... 16:28
İtalyanlardan flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! G.Saray... İtalyanlardan flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! G.Saray... 16:07
Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! Belhanda'nın yeni adresi belli oldu! 15:58
Porto'dan Mou'ya göndermeli paylaşım! Porto'dan Mou'ya göndermeli paylaşım! 15:51