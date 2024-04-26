Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Hoffenheim maçı 26 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

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