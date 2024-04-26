Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:50
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Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Hoffenheim maçı 26 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN CONNECT'te canlı yayınlanacak.

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