Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'den gurbetçi avı! İşte yeni Arda Güler
Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı! Yapılan teklif...
DİĞER
Bir acayip dedikodu! Herkes bu aşkı konuşuyor
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek | Hangi branşlarda alım yapılacak?
G.Saray'dan ligi sallayacak harekat! Görüşmeler başladı
Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 09:42
Szymanski'ye kesik! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i Szymanski'ye kesik! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i 09:33
Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda... Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda... 09:33
Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? 09:07
Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman? 09:01
Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman? 08:56
Daha Eski
F.Bahçe'den gurbetçi avı! İşte yeni Arda Güler F.Bahçe'den gurbetçi avı! İşte yeni Arda Güler 08:49
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 08:47
Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman? Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman? 08:14
Montpellier - Nantes maçı ne zaman? Montpellier - Nantes maçı ne zaman? 08:04
Frosinone - Salernitana maçı ne zaman? Frosinone - Salernitana maçı ne zaman? 07:58
Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? 07:54