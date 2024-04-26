Haberler İtalya Serie A Frosinone - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Frosinone ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:50
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Frosinone - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Frosinone - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Frosinone ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Frosinone - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FROSINONE - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Frosinone - Salernitana maçı 26 Nisan Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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