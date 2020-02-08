MAÇ SONUCU | B.Leverkusen 4-3 B.Dortmund
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund'u konuk eden Bauer Leverkusen, gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup etti. Dortmund'un 2. golünü Türk asıllı Alman yıldız Emre Can kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında oynanan Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund karşılaşması nefesleri kesti. Tam 7 golün atıldığı maçı ev sahibi Leverkusen 4-3 kazanmayı başardı.
Leverkusen 20'de Kevin Volland ile öne geçti.
Rakibine çabuk karşılık veren Dortmund 22'de Hummels'in golüyle eşitliği sağladı.
33'te sahneye çıkan Emre Can nefis golüyle sarı-siyahlıları öne taşıdı: 1-2.
43'te Volland kendisinin ve takımının 2. golünü kaydedip maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.
İkinci yarıda da düello devam ederken, 64'te Guerreiro Dortmund'u ikinci kez öne geçirdi: 2-3.
Pes etmeyen Leverkusen 81'de Bailey ve 82'de Lars Bender'in golleriyle zafere uzandı: 4-3.
Leverkusen bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, Dortmund ise 39 puanda kaldı.
Öte yandan Dortmund formasıyla çıktığı ilk 3 lig maçında 7 gol atan Erling Haaland bu karşılaşmada sessiz kaldı.
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