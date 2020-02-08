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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Haberleri MAÇ SONUCU | B.Leverkusen 4-3 B.Dortmund

MAÇ SONUCU | B.Leverkusen B.Dortmund

MAÇ SONUCU | B.Leverkusen 4-3 B.Dortmund

'nın 21. haftasında 'u konuk eden Bauer Leverkusen, gol düellosuna sahne olan maçta rakibini mağlup etti. Dortmund'un 2. golünü Türk asıllı Alman yıldız kaydetti.

'nın 21. haftasında oynanan Bayer Leverkusen- karşılaşması nefesleri kesti. Tam 7 golün atıldığı maçı ev sahibi Leverkusen kazanmayı başardı.

Leverkusen 20'de Kevin Volland ile öne geçti.

Rakibine çabuk karşılık veren Dortmund 22'de Hummels'in golüyle eşitliği sağladı.

33'te sahneye çıkan nefis golüyle sarı-siyahlıları öne taşıdı: 1-2.

43'te Volland kendisinin ve takımının 2. golünü kaydedip maça yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

İkinci yarıda da düello devam ederken, 64'te Guerreiro Dortmund'u ikinci kez öne geçirdi: 2-3.

Pes etmeyen Leverkusen 81'de Bailey ve 82'de Lars Bender'in golleriyle zafere uzandı: 4-3.

Leverkusen bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken, Dortmund ise 39 puanda kaldı.

Öte yandan Dortmund formasıyla çıktığı ilk 3 lig maçında 7 gol atan bu karşılaşmada sessiz kaldı.

  1. 08.02.2020
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