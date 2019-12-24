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Jürgen Klopp'tan Türkspor Dortmund'a mesaj

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Almanya Amatör Futbol Ligi (Bezirksliga) takımlarından Türkspor Dortmund için hazırladığı özel bir videoyla takıma başarı diledi.

Klopp, Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Türkspor Dortmund'un, başarılı bir sezon geçirdiği ligde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.

"Liverpool'dan Dortmund'a merhaba" sözleriyle yolladığı mesajda Klopp, bir dönem Galatasaray'ın kadrosunda da yer alan ancak transfer tescili zamanında yapılamadığı için forma giyemeyen Grosskreutz'a övgüde bulunarak, "Kevin benim çok amaçlı silahımdı ve her pozisyonda oynardı. Şampiyonluk yolunda kendisine ve Türkspor Dortmund'a başarılar diliyorum" şeklinde kouştu.

Esprili tarzıyla bilinen Klopp, sözlerini "Eğer yazın şampiyon olursanız beni kutlamalara çağırmayın, vaktim yok" diyerek bitirdi.

Türkspor Dortmund, 17 maçta topladığı 42 puanla Bezirksliga'da lider durumda bulunuyor.

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24 Aralık 2019 , Salı
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