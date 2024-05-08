PİDELİ KÖFTE TARİFİ | Pideli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PİDELİ KÖFTE TARİFİ | Türk mutfağının zengin ve çeşitli tatlarından bir tanesi olan pideli köfte, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Kökeniyle ilgili kesin bir bilgi olmayan ve Türkiye'nin dört bir köşesinde sevilerek tüketilen pideli köfteyi evinde, kendi mutfağında denemek isteyenler arama motorlarında 'Pideli köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte pideli köfte tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Pideli köfte malzemeleri
Köftesi için:
- 500 gram dana kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
- 1 çorba kaşığı galeta unu (arzuya göre bayat ekmek içi de kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Tırnak pidesi için:
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1,5 tatlı kaşığı maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4,5 su bardağı un
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı (tepeleme) salça
- 1,5 çay bardağı su
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı (tepeleme) eritilmiş tereyağı
Servis için:
- 4 adet sivri biber
- 1 adet domates
- 4 yemek kaşığı yoğurt
Pideli köfte yapılışı
- İlk önce tırnak pidesini yapalım. Ilık suya maya ve şekeri ilave edip kabarana kadar bekleyelim. Unu kontrollü bir şekilde ekleyip ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz.
- Hamuru bir saat beklettikten sonra 2 büyük, 2 küçük bezeye ayırıyoruz. Elimizle hamuru açıp tepsiye koyuyoruz. Pidelerin üzerine elimizle su sürüyoruz ve parmaklarınızla bastırarak şekil veriyoruz.
- Önceden ısınmış 230 derece fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz. Ben biraz kıtır olarak çıkartıyorum. Daha güzel oluyor. Yumuşak isterseniz ona göre ayarlayın.
- Köfte malzemelerini bir kaba alıp yoğuruyoruz ve şekillendiriyoruz. Salçayı, sıvı yağda kavurup üzerine su ilave edip açıyoruz ve biraz kaynatıyoruz. Tost makinesinde biber ve domatesleri közlüyoruz.
- Tabaklara yaptığımız pideleri küp küp doğruyoruz ve sıcak olan salçalı sosla ıslatıyoruz. Közlediğimiz biber ve domatesleri de servis tabağına alıyoruz.
- Köfteleri pişirip servis tabaklarına pay ediyoruz. Tabaklara biber yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz ve tereyağını kızdırıp tabakların her yerine gelecek şekilde döküyoruz.