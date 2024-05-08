PİDELİ KÖFTE TARİFİ | Pideli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PİDELİ KÖFTE TARİFİ | Türk mutfağının zengin ve çeşitli tatlarından bir tanesi olan pideli köfte, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Kökeniyle ilgili kesin bir bilgi olmayan ve Türkiye'nin dört bir köşesinde sevilerek tüketilen pideli köfteyi evinde, kendi mutfağında denemek isteyenler arama motorlarında 'Pideli köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte pideli köfte tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Pideli köfte malzemeleri

Köftesi için:

500 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1 çorba kaşığı galeta unu (arzuya göre bayat ekmek içi de kullanılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Tırnak pidesi için:

1,5 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı maya

1 tatlı kaşığı tuz

4,5 su bardağı un

Sosu için:

1 yemek kaşığı (tepeleme) salça

1,5 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

2 yemek kaşığı (tepeleme) eritilmiş tereyağı

Servis için:

4 adet sivri biber

1 adet domates

4 yemek kaşığı yoğurt

Pideli köfte yapılışı