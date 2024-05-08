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Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan çeyrek final serisi ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, AS Monaco ile Final Four için mücadele edecek. Sporseverler maçı canlı ve şifresiz izlemek için detayları araştırıyor. Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşe detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:00
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Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Monaco ile kozlarını paylaşacak. Play-off çeyrek final serisi son maçı Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mayıs günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

FİNAL FOUR ALMANYA'DA!

2023-2024 sezonu final four maçları, 24-26 MAyıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

5 YILLIK FİNAL-FOUR HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıllarda EuroLeague'de önemli işlere imza atan Fenerbahçe, Final-Four hasretini de sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-19 sezonunda Final-Four'da mücadele etmiş ancak organizasyonu dördüncü sırada tamamlamıştı. 2019-20 sezonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle sezon tamamlanamazken, 2020-21 sezonunda ise çeyrek finalde CSKA Moskova'ya elenmişti. 2021-22'de Play-Off'lara kalamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise çeyrek finalde Olympiakos'a elenmişti. Sarı-lacivertliler, Monaco'yu deplasmanda bir kez daha mağlup ederek adını Final-Four'a yazdırmak için mücadele edecek.

3 EŞLEŞMEDE SERİLER 5'İNCİ MAÇTA

Öte yandan Play-Off çeyrek finalinde 3 eşleşmede seriler 5'inci maça taşındı. Daha önce Real Madrid adını Final-Four'a yazdıran ilk takım olurken, Panathinaikos bir diğer takım oldu. Monaco - Fenerbahçe Beko maçının yanı sıra Barcelona - Olympiakos mücadelesi de olacak. Karşılaşmalarını kazanan takımlar, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

İKİ TAKIMDA ÖNE ÇIKANLAR

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 14.3 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynarken; Monaco'da Mike James 17.9 sayı, 5.1 asist ortalaması elde etti. Kırmızı-beyazlılarda Alpha Diallo 4.3 ribaund ortalaması ile ön plana çıkarken, sarı-lacivertlilerde Nick Calathes 4.9 asist ortalaması yakaladı. Eşleşmenin Fransa'da oynanan ilk maçını Fenerbahçe 95-91 kazanırken, ikinci müsabakadan ev sahibi takım 93-88'lük skorla galip ayrıldı. İstanbul'daki serinin üçüncü karşılaşmasını sarı-lacivertliler 89-78 kazanırken, son maçta rakibine 65-62 mağlup oldu.

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