Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Monaco ile kozlarını paylaşacak. Play-off çeyrek final serisi son maçı Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mayıs günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

FİNAL FOUR ALMANYA'DA!

2023-2024 sezonu final four maçları, 24-26 MAyıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

5 YILLIK FİNAL-FOUR HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıllarda EuroLeague'de önemli işlere imza atan Fenerbahçe, Final-Four hasretini de sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-19 sezonunda Final-Four'da mücadele etmiş ancak organizasyonu dördüncü sırada tamamlamıştı. 2019-20 sezonunda koronavirüs pandemisi nedeniyle sezon tamamlanamazken, 2020-21 sezonunda ise çeyrek finalde CSKA Moskova'ya elenmişti. 2021-22'de Play-Off'lara kalamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise çeyrek finalde Olympiakos'a elenmişti. Sarı-lacivertliler, Monaco'yu deplasmanda bir kez daha mağlup ederek adını Final-Four'a yazdırmak için mücadele edecek.

3 EŞLEŞMEDE SERİLER 5'İNCİ MAÇTA

Öte yandan Play-Off çeyrek finalinde 3 eşleşmede seriler 5'inci maça taşındı. Daha önce Real Madrid adını Final-Four'a yazdıran ilk takım olurken, Panathinaikos bir diğer takım oldu. Monaco - Fenerbahçe Beko maçının yanı sıra Barcelona - Olympiakos mücadelesi de olacak. Karşılaşmalarını kazanan takımlar, 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

İKİ TAKIMDA ÖNE ÇIKANLAR

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 14.3 sayı ve 4.8 ribaund ortalamalarıyla oynarken; Monaco'da Mike James 17.9 sayı, 5.1 asist ortalaması elde etti. Kırmızı-beyazlılarda Alpha Diallo 4.3 ribaund ortalaması ile ön plana çıkarken, sarı-lacivertlilerde Nick Calathes 4.9 asist ortalaması yakaladı. Eşleşmenin Fransa'da oynanan ilk maçını Fenerbahçe 95-91 kazanırken, ikinci müsabakadan ev sahibi takım 93-88'lük skorla galip ayrıldı. İstanbul'daki serinin üçüncü karşılaşmasını sarı-lacivertliler 89-78 kazanırken, son maçta rakibine 65-62 mağlup oldu.