ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)

ŞİLE SU KESİNTİSİ 8 MAYIS 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 8 Mayıs 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şile 8 Mayıs Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİLE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ALACALI MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 08/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: DOĞANCILI MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 08/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KARAKİRAZ MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 08/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KIZILCA MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 08/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KURNA MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 08/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SAHİLKÖY MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 08/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SOFULAR MAH. AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 08/05/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 08/05/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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