Leipzig 3-0 Werder Bremen MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, 22. haftada konuk ettiği Werder Bremen'i 3-0^mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 17. dakikada Lukas Klostermann'ın golüyle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Patrik Schick farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 2-0.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 46. dakikada Nordi Mukiele'den geldi.

Werder Bremen'de Türk futbolculardan Ömer Toprak 61. dakikada oyuna girerken, Nuri Şahin ise kulübede oturdu.

Leipzig bu sonuçla puanını 45'e yükseltip 43 puanlı Bayern Münih'i maç fazlsıyla geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu.