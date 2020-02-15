Leipzig 3-0 Werder Bremen MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Werder Bremen'i ağırlayan Leipzig, rakibini Klostermann, Schick ve Mukiele'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Puanını 45'e çıkaran Leipzig, Maç fazlasıyla Bayern Münih'i geride bırakıp liderliğe yükseldi.
Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, 22. haftada konuk ettiği Werder Bremen'i 3-0^mağlup etti.
Maça hızlı başlayan ev sahibi 17. dakikada Lukas Klostermann'ın golüyle 1-0 öne geçti.
39. dakikada Patrik Schick farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 2-0.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 46. dakikada Nordi Mukiele'den geldi.
Werder Bremen'de Türk futbolculardan Ömer Toprak 61. dakikada oyuna girerken, Nuri Şahin ise kulübede oturdu.
Leipzig bu sonuçla puanını 45'e yükseltip 43 puanlı Bayern Münih'i maç fazlsıyla geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 19:42
- İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!
- İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
- Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...
- Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...
- Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Leipzig 3-0 Werder Bremen MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.