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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Leipzig 3-0 MAÇ SONUCU

Leipzig 3-0 Werder Bremen MAÇ SONUCU

'nın 22. haftasında 'i ağırlayan Leipzig, rakibini Klostermann, Schick ve Mukiele'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Puanını 45'e çıkaran Leipzig, Maç fazlasıyla 'i geride bırakıp liderliğe yükseldi.

'da şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, 22. haftada konuk ettiği 'i 3-0^mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi 17. dakikada Lukas Klostermann'ın golüyle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Patrik Schick farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 2-0.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 46. dakikada Nordi Mukiele'den geldi.

Werder Bremen'de Türk futbolculardan 61. dakikada oyuna girerken, ise kulübede oturdu.

Leipzig bu sonuçla puanını 45'e yükseltip 43 puanlı 'i maç fazlsıyla geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 19:42
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