Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

4-0 | MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

, 'nın 22. haftasında konuk ettiği 'u Piszczek, Sancho, Haaland ve Guerreiro'nun golleriyle 4-0 mağlup etti. Haaland, Bundesliga'da çıktığı ilk 5 maçta 8 gole ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

'nın 22. haftasında ile karşı karşıya gelirken, ev sahibi sarı-siyahlılar rakibini 4-0'la bozguna uğrattı.

Ev sahibi Borussia Dortmund, 33. dakikada Lukas Piszczek'in golüyle 1-0 önde kapattı.

49'da Jadon Sancho farkı ikiye çıkarıp Dortmund'u rahatlattı.

Sezonun flaş golcüsü Erling Haaland 54'te sahne alarak skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Norveçli santrfor Bundesliga'da çıktığı ilk 5 maçta 8 gole ulaşarak tarihte bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 74. dakikada Raphael Guerreiro'dan geldi: 4-0.

Dortmund bu sonuçla puanını 42'ye çıkarıp maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı. Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

  1. 15.02.2020
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