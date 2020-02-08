Alexander Sörloth detayı ortaya çıktı! Haaland...

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık olarak Trabzonspor'a transferi gerçekleşen Sörloth, bordo mavili forma ile Süper Lig'i ve Avrupa'yı sallıyor... Sörloth gibi Norveçli olan bir diğer golcü Erling Haaland ile büyük çıkış yakalayan yıldız isim, gol yollarındaki benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

8 Şubat 2020 Cumartesi 12:15 Güncelleme: 08.02.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





