Alexander Sörloth detayı ortaya çıktı! Haaland...

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan kiralık olarak Trabzonspor'a transferi gerçekleşen Sörloth, bordo mavili forma ile Süper Lig'i ve Avrupa'yı sallıyor... Sörloth gibi Norveçli olan bir diğer golcü Erling Haaland ile büyük çıkış yakalayan yıldız isim, gol yollarındaki benzerlikleriyle dikkat çekiyor.
8 Şubat 2020 Cumartesi 12:15
Güncelleme: 08.02.2020 12:15
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Trabzonspor'da bu sezonun en büyük kazançlarından biri Alexander Sörloth oldu. Sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace'tan kiralanan Sörloth, adeta durdurulamıyor.
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Bu sezon ligde 19 maçta 16 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız, vatandaşı Erling Haaland'la beraber Avrupa'yı sallıyor.
Milliyet'in haberine göre, bu sezon önce Salzburg'da ardından B.Dortmund'da golleriyle coşan 20 yaşındaki Haaland ile Sörloth'un hem kariyer hem fiziksel hem de performans özellikleri çok benziyor.
1.94'lük Sörloth'un ülkesi Norveç'te en başarılı performansı, 2015'te Bodo'da attığı 12 gol. 1.95'lik Haaland da Norveç'te 2018'de Molde'de en fazla 12 gole ulaşmıştı.
Avrupa'ya gittikten sonra açılan iki Norveçli'den Haaland, sezonun ilk yarısında Salzburg'da 16 golü bulurken, Dortmund'da şimdiden 7 gole geldi.