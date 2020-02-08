Gençlerbirliği - Trabzonspor maçından kareler...

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele düzeyi yüksek karşılaşmanın 25. dakikasında Başkent ekibinde Nadir Çiftçi'nin boş kale yerine topu auta göndermesi maça damga vurdu. İşte o anlar ve maçtan kareler...