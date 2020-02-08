Gençlerbirliği - Trabzonspor maçından kareler...

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele düzeyi yüksek karşılaşmanın 25. dakikasında Başkent ekibinde Nadir Çiftçi'nin boş kale yerine topu auta göndermesi maça damga vurdu. İşte o anlar ve maçtan kareler...
8 Şubat 2020 Cumartesi 19:32
Güncelleme: 08.02.2020 19:32
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Trabzonspor zorlu Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Jose Sosa ve Nwakaeme kaydetti.
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Karşılaşmanın 25. dakikasında Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi inanılmaz bir gol kaçırdı. 27 yaşındaki futbolcunun boş kaleye topu filelere gönderememesi maça damga vurdu.