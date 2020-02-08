Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesi hakkında yorumlarda bulunurken, Alexander Sörloth'un 90+4'te yediği kırmızı kartı değerlendirdi.
8 Şubat 2020 Cumartesi 20:34
Güncelleme: 08.02.2020 21:26
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Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.
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Mücadelenin 90+4. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise gündeme damga vurdu. Baiano ile girdiği mücadelede sonrası rakibini ittiren AlexanderSörloth, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbol Rıdvan Dilmen, Sörloth'un pozisyonunu da yorumladı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Trabzonspor'un ciddi bir kadrosu var, daha ilk yarıda oyunu göremedik. 2. yarıda üç ihtimalli maç bizi bekliyor. Gençlerbirliği'nin bir pozisyonu var, Nadir gol kaçırdı. Oradan kornere at desen savunmacıya, atamaz, korkar. Öyle bir pozisyon."