Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesi hakkında yorumlarda bulunurken, Alexander Sörloth'un 90+4'te yediği kırmızı kartı değerlendirdi.
8 Şubat 2020 Cumartesi 20:34 Güncelleme: 08.02.2020 21:26
Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

Mücadelenin 90+4. dakikasında yaşanan bir pozisyon ise gündeme damga vurdu. Baiano ile girdiği mücadelede sonrası rakibini ittiren Alexander Sörloth, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbol Rıdvan Dilmen, Sörloth'un pozisyonunu da yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ

Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

"Trabzonspor'un ciddi bir kadrosu var, daha ilk yarıda oyunu göremedik. 2. yarıda üç ihtimalli maç bizi bekliyor. Gençlerbirliği'nin bir pozisyonu var, Nadir gol kaçırdı. Oradan kornere at desen savunmacıya, atamaz, korkar. Öyle bir pozisyon."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN