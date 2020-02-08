Rıdvan Dilmen'den flaş Alexander Sörloth yorumu!

"Trabzonspor'un ciddi bir kadrosu var, daha ilk yarıda oyunu göremedik. 2. yarıda üç ihtimalli maç bizi bekliyor. Gençlerbirliği'nin bir pozisyonu var, Nadir gol kaçırdı. Oradan kornere at desen savunmacıya, atamaz, korkar. Öyle bir pozisyon."