Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor'

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, üst üste 5 haftadır kazanarak yoluna kayıpsız devam ederken 1 maç eksiği ile 41 puanla zirvenin 1 puan gerisinde, 2. sırada yer alıyor. Ligdeki müthiş istatistikleriyle ön plana çıkan bordo-mavililer, liderlik konumunda bulunmasa da ''gizli lider'' konumunda bulunuyor. İşte detaylar...

10 Şubat 2020 Pazartesi 11:57 Güncelleme: 10.02.2020 11:57
Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor'

Süper Lig'de 21. haftanın sonuna gelinirken Sivasspor 42 puanla lider konumda bulunuyor. En yakın rakibi Trabzonspor 41 puanda bulanırken, Başakşehir 40 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan ligde bu sene fırtına gibi esen Trabzonspor, istatistiklerle göz dolduruyor.

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Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor'

41 PUANLA GİZLİ LİDER
Süper Lig'in zirvesinde Fırtına esiyor... Şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Trabzonspor son olarak Gençlerbirliği engelini 2 golle geçti, puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor'

SİVASSPOR'UN 1 PUAN GERİSİNDE
Karadeniz devi, puan durumunda şu anda lider Sivasspor'un 1 puan gerisinde duruyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler nedeniyle Yeni Malatya karşılaşması ertelenen Bordo-Mavililer'in bir maç eksiği bulunuyor. Bu nedenle Fırtına, ligin gizli lideri olarak kabul ediliyor.

Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor'

EN İYİ AVERAJA SAHİPLER
Aldığı sonuçlarla değil futboluyla da takdir kazanan Trabzonspor istatistiklerde de dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, Sivasspor ile ligin en çok galibiyet (12) alan takımı olarak göze çarpıyor. Fırtına attığı 45 golle tek başına ligin en skoreri olurken, kalesinde gördüğü 20 golle de Alanya'yla beraber en az gol yiyen 2. ekibi konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi böylece en iyi averaja (+25) sahip takım da oluyor. Şampiyonluğun yolunun geçtiği deplasmanlarda ise Bordo-Mavililer, en çok puan (18) toplayan ekip olarak zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor'

EN FAZLA GALİBİYET ALAN
Bordo-Mavililer oynadığı 20 maçın 12'sini kazandı. Maç eksiği olmasına rağmen ligde Fırtına'dan daha fazla galibiyet alan bir takım yok.

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