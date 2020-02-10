Süper Lig'in gizli lideri 'Trabzonspor'
Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, üst üste 5 haftadır kazanarak yoluna kayıpsız devam ederken 1 maç eksiği ile 41 puanla zirvenin 1 puan gerisinde, 2. sırada yer alıyor. Ligdeki müthiş istatistikleriyle ön plana çıkan bordo-mavililer, liderlik konumunda bulunmasa da ''gizli lider'' konumunda bulunuyor. İşte detaylar...
SİVASSPOR'UN 1 PUAN GERİSİNDE
Karadeniz devi, puan durumunda şu anda lider Sivasspor'un 1 puan gerisinde duruyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler nedeniyle Yeni Malatya karşılaşması ertelenen Bordo-Mavililer'in bir maç eksiği bulunuyor. Bu nedenle Fırtına, ligin gizli lideri olarak kabul ediliyor.
EN İYİ AVERAJA SAHİPLER
Aldığı sonuçlarla değil futboluyla da takdir kazanan Trabzonspor istatistiklerde de dikkat çekiyor. Bordo-Mavililer, Sivasspor ile ligin en çok galibiyet (12) alan takımı olarak göze çarpıyor. Fırtına attığı 45 golle tek başına ligin en skoreri olurken, kalesinde gördüğü 20 golle de Alanya'yla beraber en az gol yiyen 2. ekibi konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi böylece en iyi averaja (+25) sahip takım da oluyor. Şampiyonluğun yolunun geçtiği deplasmanlarda ise Bordo-Mavililer, en çok puan (18) toplayan ekip olarak zirvede yer alıyor.