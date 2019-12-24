Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak, Almanya'nın Schalke ekibine transfer olmuştu. Oynadığı futbolla beğeni kazanan milli futbolcu, Bundesliga'da değeri en çok yükselen oyunculardan kurulu ilk 11'de kendine yer buldu.
24 Aralık 2019 Salı 19:10
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Bundesliga'da 2019 yılı içinde değeri en çok yükselen oyunculardan ilk 11 oluşturuldu ve Ozan Kabak da kadroda kendine yer buldu.
İşte market değeri en çok yükselen 11 oyuncunun değerleri ve artış bedelleri...