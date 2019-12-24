Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı

Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak, Almanya'nın Schalke ekibine transfer olmuştu. Oynadığı futbolla beğeni kazanan milli futbolcu, Bundesliga'da değeri en çok yükselen oyunculardan kurulu ilk 11'de kendine yer buldu.
24 Aralık 2019 Salı 19:10
Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı
Bundesliga'da 2019 yılı içinde değeri en çok yükselen oyunculardan ilk 11 oluşturuldu ve Ozan Kabak da kadroda kendine yer buldu.

İşte market değeri en çok yükselen 11 oyuncunun değerleri ve artış bedelleri...
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Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı

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Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı

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Ozan Kabak Almanya'yı salladı! Değerini 44'e katladı

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