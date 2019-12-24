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Hıncal Uluç'tan flaş yorum: Ali Koç arkasına Federasyonu almış!
Eski hakem ve spor yazarı Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde köşesinde duyurduğu ve büyük ses getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un buluşması ile ilgili Hıncal Uluç yeni bir yazı kaleme aldı. Uluç, çok çarpıcı ifadeler kullanırken Nihat Özdemir, Zekeri Alp ve Ali Koç buluşması üzerinden Süper Lig'in 16.haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galip geldiği, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Uluç değerlendirmeleriyle birlikte yine gündeme yön verecek ifadeler kullandı. İşte Uluç'un Sabah Gazetesi'ndeki o yazısı...
24 Aralık 2019 Salı 13:16
Güncelleme: 24.12.2019 13:34
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Dün sabah gazetemi elime aldım. Birinci sayfadan "Fırtına" demişiz.. Spor'a yetmemiş o benzetme.. Onlar "Tsunami" diye manşetlemişler.
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Evet!. Tsunami!. Türk Futbolunda bir Tsunami vardı, pazar akşamı SaracoğluStadı'nda ama ne yazık ki, sayfalarımızda söz edilen şey, o "Gerçek tsunami" değildi.
11 Aralık'ta "Zorlu Center'daki skandal buluşma"yı gazetemizde, kendi köşesinde açıklayan Erman Hocam bile, derbi yorumunda, o toplantı ile bu maç arasındaki ilişkiye değinmemiş..
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 Aralık'ta, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etmişti. Riva'da, Federasyon'da, önceden kamuoyuna açıklanarak değil.. Özdemir'in Zorlu Center'daki özel ofisinde, herkesten gizlenerek.. Erman, öğrenip yazmasa, dünyanın haberi olmayacak..
Ortada iki Fenerli'nin dost buluşması değil, bir "Gizli Toplantı" var. Zira buluşmaya Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Alp de katılmış..