Hıncal Uluç'tan flaş yorum: Ali Koç arkasına Federasyonu almış!

Eski hakem ve spor yazarı Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde köşesinde duyurduğu ve büyük ses getiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un buluşması ile ilgili Hıncal Uluç yeni bir yazı kaleme aldı. Uluç, çok çarpıcı ifadeler kullanırken Nihat Özdemir, Zekeri Alp ve Ali Koç buluşması üzerinden Süper Lig'in 16.haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 galip geldiği, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Uluç değerlendirmeleriyle birlikte yine gündeme yön verecek ifadeler kullandı. İşte Uluç'un Sabah Gazetesi'ndeki o yazısı...