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Sneijder'den ses getirecek kadro ile jübile! Fenerbahçe...
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in 3 Haziran 2020 tarihinde doğduğu Utrecht şehrinde efsane olduğu takımlardaki eski takım arkadaşlarının da sahaya çıkacağı bir jübile maçı düzenleyeceği duyuruldu. Maç kadrolarında iki de Türk var. İşte jübile maçından ayrıntılar ve maç kadroları...
24 Aralık 2019 Salı 12:01
Güncelleme: 24.12.2019 12:13
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12 Ağustos'ta aktif futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Sneijder, bir ay sonra Hollanda Milli Takımı ile Peru arasında düzenlenen gösteri maçında futbola veda etmişti.
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Efsane ismin şimdi de resmi jübilesini görkemli şekilde yapmak istediği için organizasyon hazırlığında olduğu belirtildi.
İddialara göre oluşturulacak iki takımda hocalık yapacak isimlerin Jose Mourinho ile Bert Van Maarwijk olacağı da Hollanda basınının haberleri arasında.
Kadroya davet edileceği belirtilen diğer isimler ise şu şekilde: