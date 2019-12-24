Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in 3 Haziran 2020 tarihinde doğduğu Utrecht şehrinde efsane olduğu takımlardaki eski takım arkadaşlarının da sahaya çıkacağı bir jübile maçı düzenleyeceği duyuruldu. Maç kadrolarında iki de Türk var. İşte jübile maçından ayrıntılar ve maç kadroları...