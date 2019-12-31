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31 Aralık 2019, Salı
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2019’un yıldızı Lewa

2019’un yıldızı Lewa

'in Polonyalı forveti Robert Lewandovski, 2019 yılında en fazla gol atan futbolcu oldu. Bu yıl 58 maçta forma giyen ve 54 kez rakip ağları sarsan 31 yaşındaki yıldızı, Messi (50) ve Mbappe (44) takip etti. Ronaldo ise 39 golde kaldı.

'in Polonyalı forveti Robert Lewandovski, 2019 yılında en fazla gol atan futbolcu oldu. Bu yıl 58 maçta forma giyen ve 54 kez rakip ağları sarsan 31 yaşındaki yıldızı, Messi (50) ve Mbappe (44) takip etti. Ronaldo ise 39 golde kaldı.
  1. 31.12.2019
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