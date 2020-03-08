Bayern Münih 2-0 Augsburg | ÖZET İZLE

Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti.

Zorlu karşılaşman Bayern Münih'in 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Hansi Flick'in ekibine galibiyeti getiren golleri Thomas Müller ve Leon Goretzka kaydetti.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih bu galibiyetle serisini 4 maça çıkardı. Alman devi çıktığı son 11 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.

SIRADAKİ RAKİP UNION BERLIN

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Augsburg ise evinde Wolfsburg'u konuk edecek.