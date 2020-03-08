Bayern Münih 2-0 Augsburg | ÖZET İZLE
Bundesliga 25'inci hafta mücadelesinde lider Bayern Münih evinde Augsburg'u ağırladı. Maç ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, kırmızı beyazlı ekibe 3 puanı getiren golleri Thomas Müller ve Leon Goretzka kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Augsburg'u konuk etti.
Zorlu karşılaşman Bayern Münih'in 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Hansi Flick'in ekibine galibiyeti getiren golleri Thomas Müller ve Leon Goretzka kaydetti.
SERİ 4 MAÇA ÇIKTI
Bayern Münih bu galibiyetle serisini 4 maça çıkardı. Alman devi çıktığı son 11 karşılaşmada 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.
SIRADAKİ RAKİP UNION BERLIN
Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacakken, Augsburg ise evinde Wolfsburg'u konuk edecek.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 20:55
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