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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Augsburg 1-1 Freiburg | ÖZET İZLE

Augsburg 1-1 Freiburg | ÖZET İZLE

'nın 22. haftasında Augsburg, Arena'da konuk ettiği Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü kaydederken, deplasman ekibinin sayısı 'den geldi.

'nın 22. haftasında Augsburg ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Arena'da oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Augsburg, 'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında Freiburg, 'in attığı golle eşitliği yakaladı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı iki ekip 1-1'lik skorla 1'er puanı hanesine yazdırdı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:39
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